Polizei Essen

POL-E: Essen: Mit Haftbefehl gesuchter Mann nach Garnelen-Diebstahl festgenommen - Komplize wieder frei

Essen (ots)

45329 E.-Vogelheim: Die Polizei hat gestern Abend (26.03. 20:50 Uhr) zwei Ladendiebe (19 und 38 Jahre) in einem Supermarkt an der Vogelheimer Straße festgenommen - der ältere Dieb wurde per Haftbefehl gesucht.

Die beiden Männer hatten unter anderem mehrere Packungen Garnelen und Saugroboter in ihre Einkaufstüten gepackt und waren dabei von einem 35-jährigen Supermarkt-Mitarbeiter beobachtet worden. Als die Beiden den Laden verlassen wollten, schloss der Mitarbeiter den Haupteingang und verständigte die Polizei. Die Diebe sind der Polizei wegen Eigentumsdelikten bereits bekannt. Sie haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sind den sogenannten "reisenden Tätern" zuzuordnen. Während der ältere Täter nun in der Justizvollzugsanstalt sitzt, durfte der jüngere nach seiner Vernehmung die Polizeiwache wieder verlassen. / SyC

