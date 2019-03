Polizei Essen

POL-E: Essen: Diebestrio entwendet Navigationsgeräte und flüchtet - Fotofahndung - Wer kennt die Männer?

Essen (ots)

45127 E.-Stadtmitte: Drei bislang unbekannte Männer entwendeten am 20. Februar 2019 zwei Navigationsgeräte aus einer Elektrofiliale an der Altendorfer Straße und flüchteten.

Gegen 18 Uhr betraten die mutmaßlichen Diebe die Elektrofiliale. In dem Geschäft trennte sich das Trio. Zwei der Männer bewegten sich zielstrebig in die Abteilung der Navigationsgeräte. Jeder Tatverdächtige nahm ein Gerät aus dem dortigen Regal, entfernte die spezielle Sicherung der Geräte und steckte sie unter die Jacke. Gemeinsam mit dem dritten Tatverdächtigen flüchteten sie in Richtung Ausgangstür.

Unmittelbar bevor sie das Geschäft verließen, sprach ein Ladendetektiv (51) die Männer auf den Diebstahl an. Die beiden Haupttäter zeigten sich sofort aggressiv und wollten vehement die Filiale verlassen. Es kam zu einem Gerangel zwischen dem Ladendetektiv und einem der Tatverdächtigen, der das Navigationsgerät unter der Jacke trug. Seine Beute fiel dabei zu Boden. Daraufhin riss sich dieser los und konnte mit seinen Komplizen in einem Lieferwagen, vermutlich einem Sprinter mit englischem Kennzeichen, flüchten.

Möglicherweise handelt es sich bei dem Diebestrio um englische Montagearbeiter.

Die Polizei sucht nun mit Lichtbildern nach den beiden Haupttätern. Hinweise zu der Identität, dem Aufenthaltsort oder dem Fluchtfahrzeug der Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

