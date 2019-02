Polizei Essen

POL-E: Essen: Autobrand auf Zufahrt zu Pendlerparkplatz - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45114 E.-Frohnhausen: Am Dienstag, 19.02.2019 gegen 3:30 Uhr, brannte ein Auto an der Einmündung der Straßen In der Hagenbeck / Nöggerathstraße. Am frühen Dienstagmorgen bemerkte ein vorbeifahrender Zeuge kleine Flammen, die aus dem vorderen Teil des Autos zu stammen schienen. Daraufhin informierte er die Polizei und Feuerwehr, die anrückte und den Wagen löschte. Der Brand beschädigte den Motor des Fahrzeuges erheblich. Um den Brand zu bekämpfen, musste die Feuerwehr zudem die Seitenscheiben einschlagen. Weiterhin kam es aufgrund der Wärmeentwicklung zu Schäden am Asphalt. Bei dem brennenden Pkw handelte es sich um einen weißen Mitsubishi Colt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Daher fragt die Polizei Essen: Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Konnten Zeugen eine oder mehrere verdächtige Personen am oder in der Nähe des Wagens beobachten? Auch weitere Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AL

