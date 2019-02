Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto reißt Ampel aus dem Boden - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45117 E.-Stadtkern: Am Samstag, 16. Februar gegen 3:30 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der Kreuzung Schützenbahn / Pferdemarkt / Gerlingstraße. Nun sucht der zuständige Ermittler dringend Zeugen. Am frühen Morgen verunfallte ein 21-Jähriger mit seinem grau-silbernen Opel Vectra. Er gab an, von der Straße Viehofer Platz auf die Schützenbahn gefahren zu sein. Dort kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit einer Ampel. Diese befindet sich auf einer Fußgängerfurt zwischen den Fahrstreifen. Die Ampel war durch den Aufprall aus ihrer Verankerung gerissen worden. Dies führte zu einem kompletten Ausfall der Ampelanlage an der Kreuzung. Vor Ort konnten die Beamten weiter feststellen, dass der Wagen stark beschädigt war. Aus dem Fahrzeug trat Kühlflüssigkeit aus, die die Feuerwehr mit Bindemittel abstreute. Der 21-Jährige konnte seinen Führerschein nicht vorzeigen. Außerdem machte er einen alkoholisierten Eindruck und ein erster Test fiel positiv aus. Daher wurde dem Mann anschließend eine Blutprobe entnommen. Nun fragt der Ermittler des Verkehrskommissariats 1: Wer kann Angaben zu dem Verkehrsunfall geben? Welche und wie viele Personen konnten Zeugen an dem Wagen beobachten? Weitere Hinweise, auch zur Fahrweise des Autos, nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

