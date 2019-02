Polizei Essen

POL-E: Essen: Diensthund stellt mutmaßlichen Einbrecher in Kindergarten

Essen (ots)

45355 E.-Bochold: Am Sonntagabend, 17. Februar um 22:36 Uhr, hat die Essener Polizei mit einem Diensthund einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt.

Zum Tatzeitpunkt wurde in einem Kindergarten am Schölerpad ein Alarm ausgelöst. Die eingesetzten Beamten konnten einen Tatverdächtigen im Objekt feststellen. Sie forderten ihn auf, sich ruhig zu verhalten und sich auf den Boden zu legen. Stattdessen bewegte er sich immer wieder in Richtung der Beamten und griff in seine Jackentaschen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann eine Waffe bei sich trug, setzen die Beamten den Diensthund ein. Der Hund biss den Mann, bekam seine Jacke zu fassen und brachte ihn so zu Boden. Dabei wurde der 29-Jährige nicht verletzt.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mögliches Einbruchswerkzeug und Marihuana. Er selbst gab an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Heute wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. / AKoe

