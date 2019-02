Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Räuber greift in die Kasse und entwendet Bargeld - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45478 MH.-Speldorf: Ein unbekannter Mann griff am Samstagabend (16. Februar) in die Kasse eines Lebensmittelgeschäftes an der Timmerhellstraße und entwendete Bargeld. Gegen 19.50 Uhr stellte der mutmaßliche Räuber einen Energydrink auf das Kassenband und gab so vor, bezahlen zu wollen. Er händigte der Kassiererin (24) einen Fünf-Euro-Schein aus. Als diese die Kasse öffnete, griff er plötzlich hinein und entwendete Bargeld. Die Mitarbeiterin reagierte schnell und versuchte noch, den Fremden daran zu hindern. Es kam zu einem Gerangel, bei dem sich die Kassiererin leicht verletzte. Der Täter flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Er ist zirka 18 Jahre alt, zirka 175 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat ein südländisches Aussehen und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und eine dunkelblaue Basecap. Während der Tatausführung hat er Handschuhe getragen. Das Kriminalkommissariat 31 sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Wer hat einen jungen Mann aus dem Lebensmittelgeschäft an der Timmerhellstraße flüchten gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

