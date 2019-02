Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Falscher Techniker lässt sich mit Gutscheinkarten bezahlen

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Am Wochenende waren Trickbetrüger erneut in Mülheim an der Ruhr aktiv, um Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Als angeblicher Mitarbeiter einer Computer-Firma bestahl ein Unbekannter einen Senior am Freitagmorgen.

Der Betrüger meldete sich am Telefon und bat dem Mann eine Serviceleistung an. Er müsse den Computer warten und bat den Senior daher, eine Ziffernreihe aufzurufen. Als der Senior das tat, schien tatsächlich eine fremde Person Zugriff auf den PC zu erhalten. Schließlich überredete der Trickbetrüger den Senior, Gutscheinkarten für "iTunes" zu kaufen und ihm die Codenummern zu übermitteln. Dem kam der Senior nach. Als sich der Trickbetrüger am nächsten Tag erneut meldete und nun eine höhere Summe forderte, wurde der Mülheimer misstrauisch. Er beendete das Gespräch und informierte die Polizei.

Erneut weisen wir daraufhin, Vorsicht walten zu lassen, wenn sich Techniker unangekündigt bei Ihnen melden. In keinem Fall wird ein professionell auftretendes Unternehmen seine Dienstleistung durch Gutscheinkarten bezahlen lassen. / AKoe

