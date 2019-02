Polizei Essen

POL-E: Essen: 80-Jährige wechselt Kleingeld und wird bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Am Freitagvormittag (15. Februar) gegen 11 Uhr wurde eine 80-jährige Frau auf dem Bürgermeister-Fiedler-Platz angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Die gutmütige Kettwigerin öffnete ihre Geldbörse und ließ den mutmaßlichen Dieb die Münzen wechseln. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige auf der Schulstraße in Richtung der Feuerwehr. Erst später bemerkte die 80-Jährige den Verlust ihres Bargeldes. Der Mann ist zirka 190 cm groß, zirka 30 Jahre alt und hat schwarze Haare. Er hat eine normale Statur und sprach gebrochenes Deutsch. Er war sehr ordentlich und dunkel gekleidet. Möglicherweise sprach dieser Mann vorher bereits weitere, vorwiegend ältere Personen mit derselben Masche in Kettwig an. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder vielleicht sogar selbst angesprochen wurden, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell