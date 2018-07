POL-E: Essen: Raubversuch im Westbahnhof Frohnhausen - 1. Folgemeldung - Täter identifiziert!

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Zwei unbekannte Männer versuchten in der Nacht zum Samstag (21. April) einen 56- jährigen Essener in dem Durchgang des Westbahnhofs auszurauben. Die Polizei suchte mit Fotos nach den mutmaßlichen Räubern. Wir berichteten. Mehrere Hinweise gingen bei der Polizei ein, wodurch einer der Männer identifiziert werden konnte. Der zweite Tatverdächtige stellte sich heute Vormittag (6. Juli) bei der Kriminalpolizei. Die Polizei nimmt demnach die Fotofahndung zurück. Die Ermittlungen dauern an. /JH

