POL-E: Essen: Täter flüchten nach Raub - Fortschreibung - EG Jugend ermittelt mutmaßliche Täter

Essen (ots) - 45145 E-Frohnhausen: Nachdem ein 18-jähriger Essener Anfang Juni von vier Unbekannten hinter der Eissporthalle im Bereich der Droysenstraße/Curtiusstraße beraubt worden war, konnten die Fahnder der Ermittlungsgruppe Jugend die mutmaßlichen Täter ermitteln. Gegen 22:45 Uhr war der junge Mann am 6. Juni nach Hause unterwegs, als ihn das Quartett überfiel. Als er die Herausgabe von Wertgegenständen zunächst verweigerte, hielt man ihm ein Messer an den Hals und drohte mit dem Tod. Die Täter flohen anschließend mit ihrer Beute - einem Iphone, einer Armbanduhr und einer Geldbörse. Drei bereits polizeibekannte Brüder aus Gelsenkirchen (17, 19, 20) gerieten in den nächsten Wochen in den Fokus der Ermittler. Nach ihrer Festnahme stellte sich auch der vierte Tatverdächtige, ein 16-jähriger Essener der Polizei. Bei den Wohnungsdurchsuchungen stießen die Beamten nicht nur auf einen Teil der Beute, sondern auch auf Drogen. Das geraubte IPhone stellten die Polizisten in einem An- und Verkaufsgeschäft sicher. Nach ihren Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die mutmaßlichen Räuber wieder entlassen. Strafverfahren wegen Raubes, Hehlerei und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sind eingeleitet. (LL)

