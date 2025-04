Polizei Aachen

POL-AC: Man lebt nur (mindestens) dreimal - Autofahrer fällt bei Verkehrskontrolle auf

Stolberg (ots)

Dass bei einer Verkehrskontrolle der Polizei mal ein Autofahrer auffällt, der keinen Führerschein vorzeigen kann, ist nichts Ungewöhnliches. Doch die Geschichte, die sich in der vergangenen Woche in der Stolberger Innenstadt ereignet hat, war dann doch ungewöhnlich.

Am vergangenen Donnerstag (03.04.25) gegen 11.15 Uhr überprüfte die Polizei Aachen auf dem Parkplatz "Krautlade" einen Autofahrer in einem Wagen mit Bergheimer Kennzeichen. Er zeigte Führer- und Fahrzeugschein vor. Den Beamten fiel sofort auf, dass das Foto auf dem Führerschein nicht mit dem Aussehen des Autofahrers vor Ort übereinstimmte. Außerdem hatte der Mann auffällige Erinnerungslücken: Er nannte gleich zwei verschiedene Geburtsdaten. Kurzzeitgedächtnis oder der Versuch, sich aus der Misere zu ziehen? Denn alle Geburtsdaten stimmten nicht mit dem Geburtsdatum überein, das auf dem Führerschein stand. Wenig später stellte sich auch heraus, dass weder der genannte Name richtig war noch das Fahrzeug einen Versicherungsschutz besaß.

Die Auflösung der Geschichte: Der Autofahrer - ein 58-jähriger Mann aus Kerpen im Rhein-Erft-Kreis - hatte den Führerschein nach eigenen Angaben einige Wochen zuvor am Rathaus in Kerpen gefunden. Da er selbst keine gültige Fahrerlaubnis besaß, nahm er den gefundenen Führerschein kurzerhand an sich. Nach eigenen Angaben wollte er so eine Strafanzeige umgehen, sollte er kontrolliert werden. Der Plan ist nicht aufgegangen, denn jetzt ermittelt die Polizei Aachen wegen mehrerer Delikte gegen ihn. Unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Missbrauchs von Ausweispapieren und Unterschlagung.

Seine eigene Fahrerlaubnis war dem Mann übrigens schon vor 12 Jahren entzogen worden. Den aufgefundenen Führerschein musste er natürlich auch wieder an die Beamten abgeben. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell