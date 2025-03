Polizei Aachen

POL-AC: Pkw in Brand gesetzt

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (28.03.2025) haben Unbekannte einen Pkw in der Schleswigstraße in Brand gesetzt. Ein Zeuge bemerkte gegen 2.10 Uhr den Rauch und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Personen wurden jedoch nicht verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise abgeben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden.

