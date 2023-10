Polizei Aachen

POL-AC: Schlägerei in Alsdorf - Mann in Gewahrsam genommen

Alsdorf (ots)

In der Nacht zu Samstag (21.10.2023 02:15 Uhr) ist es in der Nähe des Annaparks und in der Luisenstraße mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen gekommen.

Die beteiligten Männer machten widersprüchliche Angaben zum Geschehen. Es soll zu Beleidigungen, Faustschlägen und Schlägen mit einem Teleskopschlagstock gekommen sein. Mehrere Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach Eintreffen der Polizisten konnte die Situation zunächst beruhigt werden. Als es dann aber wieder zu verbalen Provokationen zwischen den Streitenden kam, mussten zunächst zwei Menschen durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung eines 32-jährigen Mannes griff dessen Bruder - ein 44-Jähriger - einen Polizeibeamten von hinten an, indem er in Richtung des Waffenholsters und des Pfeffersprays griff. Der Polizist wehrte den Angriff ab und setzte das Pfefferspray gegen den Mann ein, woraufhin die Beamten ihn zu Boden brachten und fesselten.

Der 44-jährige Mann aus Alsdorf stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er musste bis Samstagmittag in polizeilichem Gewahrsam bleiben.

Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Außerdem wurden aufgrund der Schilderungen der Beteiligten Anzeigen wegen Körperverletzung geschrieben. (kg)

