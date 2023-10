Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Raub am Samstagabend - Männer stehlen E-Bike und Handy

Aachen (ots)

Am Samstagabend (21.10.23) ist es auf der Neuköllner Straße zu einem Raubüberfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Frau gegen 19.45 Uhr mit ihrem E-Bike in der Parkanlage am Ententeich unterwegs, als sie von drei Männern angesprochen wurde. Sie forderten die Frau auf anzuhalten. Als sie sich weigerte, sprühte ihr einer der Männer Pfefferspray ins Gesicht. Danach traten sie die Frau vom Fahrrad. Als sie am Boden lag, wurde sie weiter geschlagen und getreten. Anschließend raubten die Unbekannten das hochwertige E-Bike und das Handy der 42-Jährigen und flüchteten in Richtung Hofenburger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolglos. Die Frau aus Hamburg erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen sollen alle zwischen 20 und 30 Jahre alt, groß (1,85 bis 1,90 m) und dunkel gekleidet gewesen sein.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0241-9577 31501 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) zu melden. (sk)

