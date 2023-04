POL-AC: Auto durch Feuer stark beschädigt

Baesweiler (ots) - Zwei maskierte Täter haben gestern Nachmittag (03.03.2023) einen Schreibwarenladen in der Straße In der Schaf überfallen. Die beiden Männer betraten gegen ca. 14.08 Uhr das Geschäft und bedrohten den Inhaber mit einer Schusswaffe. Anschließend entwendeten sie Bargeld und flüchteten aus dem Geschäft in Richtung Bahnhofstraße. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Die Fahndung verlief ...

