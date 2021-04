Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddiebe festgenommen

Aachen (ots)

Samstagnacht (24.04.21) gegen 1 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge in der Charlottenstraße laute knackende Geräusche. Beim Nachschauen sah er zwei Personen, die gerade ein Mountainbike wegschoben. Aufgrund der Personenbeschreibung nahmen die eintreffenden Polizisten zwei Tatverdächtige (38 und 46 Jahre) in Tatortnähe fest. Den Beamten gegenüber machten Sie keine genauen Angaben zur Herkunft des Fahrrades und verstrickten sich in Widersprüche. Das Fahrrad und Aufbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Beiden Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (bg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell