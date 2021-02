Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Wohnungseinbruch

Waldbronn-Busenbach (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind zwischen 21.00 Uhr und 08.40 Uhr unbekannte Täter über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus der Bergstraße in Busenbach eingedrungen. In den Wohnräumen wurde das Inventar durchsucht. Ob etwas abhandenkam, ließ sich bisher nicht klären. Allein der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Der Polizeiposten Albtal ermittelt hierzu und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

