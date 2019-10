Polizei Aachen

POL-AC: Drogen und Diebesgut in Wohnung gefunden: zwei Tatverdächtige in Haft

Aachen

Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen ergaben sich am vergangenen Montag (28.10.19) Hinweise auf eine Wohnung am Adalbertsteinweg, welche als Umschlagplatz für Drogen genutzt wird. Das Gericht bestätigte eine durch Beamte der Aachener Einsatzhundertschaft angeregte Wohnungsdurchsuchung. Bei dieser fanden die Polizisten neben Drogen und Bargeld auch diverse Gegenstände, die vermutlich bei Diebstählen erbeutet wurden - darunter ein Vielzahl an Handys und andere Elektronikartikel. Alle Gegenstände, die Drogen und das Bargeld wurden konfisziert. Zwei Männer, 49 und 28 Jahre alt, sowie eine 34-jährige Frau konnten in der Wohnung festgenommen werden. Das Gericht ordnete die Untersuchungshaft für beide Männer an. Der Verdacht gegen die Frau erhärtete sich im Laufe der weiteren Ermittlungen nicht. Sie wurde inzwischen wieder entlassen. Die beiden Tatverdächtigen erwartet nun ein Verfahren u.a. wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln und Hehlerei.

