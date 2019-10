Polizei Aachen

POL-AC: Die Aachener Polizei ist dabei - ZAB - die Berufs- und Studienmesse in Aachen

Aachen/ StädteRegion (ots)

Am 08. und 09. November 2019 findet im Eurogress Aachen von 9 - 17 Uhr die ZAB, die Berufs- und Studienmesse in Aachen, statt. Junge und am Polizeiberuf interessierte Leute sind herzlich eingeladen an unserem Stand vorbeizuschauen. Die Personalwerber der Aachener Polizei und Studierende des Einstellungsjahrgangs 2017 informieren an beiden Tagen über die Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungsverfahren und das Studium bei der Polizei NRW.

Informieren Sie sich jetzt, denn ab sofort besteht die Möglichkeit, sich für eine Einstellung im Jahr 2021 zu bewerben. Seien Sie dabei, der Eintritt ist frei!

ZAB (08. und 09.11.2019) Eurogress Aachen Monheimsallee 48 52062 Aachen

