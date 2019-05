Polizei Aachen

POL-AC: Mit Softair-Pistole Passanten bedroht; mehrere Autoscheiben eingeschlagen

Eschweiler (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz hat es gestern Nachmittag im Bereich der Karlstraße und Bourscheidstraße gegeben.

Ein 21 Jahre alter, unter Betreuung stehender und psychisch kranker Mann, hatte in einem Mehrfamilienhaus und auf offener Straße mehrere Passanten mit einer - wie sich später herausstellte - Softair-Waffe bedroht. Eine Frau flüchtete dabei in ein Wahllokal. Von dort wurde die Polizei alarmiert.

Als die ersten Streifenwagen eintrafen, ließ der Mann die Waffe fallen und flüchtete. Er konnte jedoch kurz danach von den Beamten überwältigt und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete der 21-Jährige erheblichen Widerstand.

Bei der von der Polizei sichergestellten Softairpistole handelt es sich um eine täuschend echte Nachbildung einer echten Schusswaffe. Der 21-Jährige wurde in die psychiatrische Abteilung eines Kran-kenhauses eingewiesen.

Verletzt wurde bei gesamten Aktion niemand; einigen steckte jedoch der Schock der Bedrohung noch in den Gliedern.

Stunden zuvor hatte die Polizei in der Wollenweberstraße, Brauhausstraße und Schnellengasse mehrere Autoaufbrüche aufgenommen. An insgesamt sieben geparkten Autos hatten der oder die Täter jeweils eine Scheibe eingeschlagen und das Wageninnere durchwühlt. Was sie an Wertgegenständen bekommen konnten, nahmen sie mit. In einem Auto fanden sie über 200 Euro Bargeld.

Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen Samstagabend, 18 Uhr bis Sonntagmittag 12 Uhr in Betracht. (pk)

Polizei Aachen

