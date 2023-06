Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Gewinnversprechen - Aufmerksame Braunschweiger verhindern Betrug

Braunschweig (ots)

Braunschweig

06.06.2023, 10 bis 14.30 Uhr

Mehrere Braunschweiger erhalten betrügerische Anrufe, weil sie angeblich rund 39.000 Euro Bargeld gewonnen hätten. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet.

Am Dienstag versuchten Betrüger, mehrere Braunschweiger davon zu überzeugen, dass sie bei einem Gewinnspiel einen hohen Gewinn erzielt hätten. In einem Fall sollte eine 51-Jährige einen Neuwagen geschenkt bekommen. Als sie erwiderte, an keinem Gewinnspiel teilgenommen zu haben, da sie ja keinen Führerschein besitze, schwenkten die Betrüger zu einem Geldgewinn in Höhe von 39.000 Euro über. Nach weiteren kritischen Bemerkungen durch die Frau beendeten die Betrüger das Telefonat.

In einem anderen Anruf wurde einem 54-jährigen Braunschweiger ein Bargeldgewinn in gleicher Höhe in Aussicht gestellt. Für die Übergabe des Geldkoffers am Folgetag sollte er Google Play-Karten für fast 1.000 Euro kaufen und den vermeintlichen Mitarbeitern übergeben. Der Braunschweiger erkannte den Betrugsversuch und informierte die Polizei.

Auch in weiteren Fällen und unter anderen Legenden versuchen die Betrüger täglich, die Menschen hinters Licht zu führen. Häufig decken Gespräche mit Bekannten, Verwandten oder Nachbarn die Tricks der Betrüger auf. Die Polizeibeamten nehmen ebenfalls Kontakt zu den Geschädigten auf, um sie über die aktuellen Maschen der Betrüger zu informieren.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell