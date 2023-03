POL-BS: Wohnungseinbruch im westlichen Ringgebiet

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 28.02.2023, 11:00 Uhr bis 16:45 Uhr Trickbetrüger erlangen Wertsachen von zwei Seniorinnen Am Dienstagnachmittag erhielt eine 84-jährige Braunschweigerin aus dem Kanzlerfeld einen Telefonanruf, in der ihr geschildert wurde, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht und dabei eine Mutter mit Kind verletzt habe. Um sie freizukaufen, würden nun Geld oder Wertgegenstände benötigt. Schließlich sprach die Dame am Telefon mit einer Frau, die ...

