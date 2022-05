Polizei Braunschweig

POL-BS: Autobahnpolizei beobachtet Lkw-Fahrer am Handy

Braunschweig (ots)

Braunschweig, A2

07.05.2022

Ablenkung im Straßenverkehr durch Tippen während der Fahrt - die Polizei leitete mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Am Samstag fiel den Polizeibeamten, die sich gerade auf der A2 auf Streife befanden, mehrere Fahrzeugführer auf, die ihre Mobiltelefone in unzulässiger Weise nutzen. Während der Fahrt hielten sie ihre Telefone in ihren Händen und tippten etwas ein. Hierbei waren ihre Blicke nicht mehr auf die Fahrbahn und den Straßenverkehr gerichtet, sondern vor sich auf die Displays ihrer Telefone fixiert.

Die Polizei kontrollierte vier Fahrzeuge und leitete die Verfahren gegen die Fahrzeugführer ein.

Die Lkw-Fahrer im Alter zwischen 46 und 60 Jahren sowie ein weiterer 35-jähriger Führer eines Pkw müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Laut bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog ist ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg vorgesehen.

