Polizei Braunschweig

POL-BS: Sachbeschädigung im Gartenverein

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Mascherode 29.01.2021, 21:15 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter sind in einen Gartenverein eingedrungen. Hierbei wurden sie durch Anwohner beobachtet. Sie konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten.

Am Freitagabend haben sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartenverein in der Straße "Am Mascheroder Holz" verschafft. Hier haben sie versucht mit einem Vorschlaghammer eine Metallkiste in einem der Gärten zu öffnen. Durch die Geräusche war ein Anwohner auf die Personen aufmerksam geworden und hatte die Polizei informiert. Die beiden Täter sollen ca. 20 Jahre alt, einer mit weißer Winterjacke und der andere mit einer dunklen bekleidet, gewesen sein. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten die beiden Personen unerkannt flüchten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich telefonisch unter 0531 476 3615 in der Polizeistation im Heidberg zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell