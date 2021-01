Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall: Anhänger eines Lkw kollidiert mit Funkstreifenwagen

Braunschweig (ots)

Braunschweig/Salzgitter, BAB 39 30.01.2021, 06.04 Uhr

Die Polizisten sicherten eine Unfallstelle ab, als der Führer eines Lkw die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der A 39 in Höhe der Anschlussstelle Westerlinde in Fahrtrichtung Braunschweig zu einem Verkehrsunfall, zu dem eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Braunschweig gerufen wurde. Es handelte sich um einen witterungsbedingten Unfall zwischen zwei Pkws, bei dem lediglich Sachschaden entstanden war.

Um die Unfallstelle auf der Autobahn abzusichern und den nachfolgenden Verkehr auf diese Gefahrenstelle hinzuweisen, schalteten die Beamten noch vor Erreichen des Unfallorts das Blaulicht und die TOP-Anlage ein, die den Verkehr vom Hauptfahrstreifen auf den linken Fahrstreifen lenkte.

Die Polizisten waren gerade aus ihrem Funkwagen ausgestiegen, als der 32-Jährige bemerkte, dass im rückwärtigen Verkehr ein Lkw mit Anhänger auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten war und der Fahrer die Kontrolle über seinen Gliederzug verlor. Mit einem Warnruf konnte er seinen 25-jährigen Kollegen auf das Fahrzeug aufmerksam machen, das direkt in ihre Richtung kam.

Nur durch einen Sprung in den unbefestigten Grünstreifen neben der Fahrbahn konnten sich die Polizeibeamten gerade noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich retten, bevor es zum Zusammenstoß kam.

Währenddessen drohte der Lkw sich querzustellen. Der Anhänger rutschte weiter geradeaus und schlug in das Heck des Funkstreifenwagens ein. Durch den Aufprall wurde der Funkwagen um seine eigene Achse in den Grünstreifen geschleudert, wo es schließlich zum Stehen kam. Auch hierbei hing es nur vom Zufall ab, dass die Polizeibeamten nicht von ihrem eigenen Fahrzeug erfasst und verletzt wurden.

Der Daimler der Polizisten wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes im Heckbereich massiv eingedrückt und das Dach stark verformt. Der Anhänger des Gliederzugs wurde nur leicht beschädigt.

Auch der 31-jährige Fahrer des Lkw sowie sein 49-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Fahrzeugführer muss sich indes in einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zur Bergung des beschädigten Funkwagens wurde die A 39 zeitweise vollgesperrt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell