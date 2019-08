Polizei Braunschweig

POL-BS: Notorischer Fahrraddieb gefasst - wem gehören die Sachen?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Braunschweig (ots)

04.08.2019 Braunschweig, Stadtgebiet

Anfang August kam es im nördlichen Stadtgebiet zu mehreren Fahrraddiebstählen.

Als Tatverdächtiger konnte ein 20-jähriger Mann ermittelt werden, dem mehrere Taten zugeordnet werden konnten. Derzeit verbüßt der Heranwachsende eine Haftstrafe aus anderen Taten in der Jugendarrestanstalt.

Im Zuge einer Kontrolle in der Nacht zum 04.08. konnten bei dem Mann zwei Fahrräder sichergestellt werden. Nachdem er zunächst einen Diebstahl geleugnet hatte, gab er zu, die beiden Räder am am Hauptbahnhof in Braunschweig entwendet zu haben.

Bislang liegen allerdings keine entsprechenden Diebstahlsanzeigen vor.

Kurz nach dieser Kontrolle beging der Beschuldigte am frühen Morgen des 04.08.2019 dann einen weiteren Fahrraddiebstahl. Hier hatte er eine neuwertige Astschere bei sich, die er von einem Grundstück in der Nähe des Jahnkamps gestohlen haben will. Auch hierzu liegt bislang keine Anzeige vor.

Zu weiteren Ermittlungen bittet die Polizei die Besitzer der Fahrräder oder der Astschere, sich mit dem Polizeikommissariat Nord unter der Rufnummer 0531/476-3315 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell