Polizei Braunschweig

POL-BS: Farbschmierereien - zwei Verdächtige gefasst

Braunschweig (ots)

11.08.2019, 01.05 und 05.02 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Mit einem Lackstift und später mit Spraydosen waren zwei Farbschmierer am frühen Sonntagmorgen unterwegs.

Zunächst meldete sich der 55-jährige Betreiber einer Kneipe am Kalenwall. Er hatte beobachtet, wie ein 20-Jähriger mit einem Lackstift die Innenwand der Bar beschmierte. Bei der Kontrolle durch die Polizei konnte weder bei dem Verdächtigen noch bei seinem ebenfalls 20-jährigen Begleiter der Stift aufgefunden werden. Hier wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Gegen 05.00 Uhr meldete sich dann ein 31-jähriger Zeuge vom Prinzenweg, der verdächtige Geräusche auf der Echternstraße gehört hatte. Die gerufene Polizei kontrollierte die beiden 20-Jährigen von der Tat zuvor erneut. Dieses Mal fanden die Beamten bei den Personen zwei Farbspraydosen. In unmittelbarer Nähe wurden frisch gesprühte Farbschmierereien an sechs Häusern in der Echternstraße festgestellt. Der Gesamtschaden dürfte im vierstelligen Eurobereich liegen.

Sowohl die Spraydosen als auch die Mobiltelefone der beiden Beschuldigten wurden beschlagnahmt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die beiden Heranwachsenden wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell