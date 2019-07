Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher stehlen drei Kisten Bier aus Diskothek

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stadtkern 17./18.07.2019

Unbekannte kletterten über einen Zaun auf den Hinterhof einer Diskothek, schlugen ein Fenster ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten drei Kisten Bier. Am Tatort hinterließen sie zahlreiche Spuren.

Während in der Diskothek noch gefeiert wurde, konnten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ungesehen über die Gebäuderückseite in das mehrstöckige Haus gelangen. Hierzu mussten die Täter einen Zaun überwinden und ein Fenster einschlagen, bevor sie sich im Gebäude in das zweite Obergeschoss begaben.

Hier fanden die Täter einen Vorrat an Bier, von dem sie insgesamt drei Kisten mitnahmen.

Die Polizei konnte am nächsten Morgen diverse Spuren sichern und wertet diese im Rahmen des Strafverfahrens aus.

