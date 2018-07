POL-BS: Auto durch Brand zerstört - Brandstiftung die Ursache

Braunschweig (ots) - 07.07.2018, 20.25 Uhr Braunschweig, Am Hauptgüterbahnhof

Ein Feuer beschädigte einen geparkten Wagen am Samstagabend am Hauptgüterbahnhof.

Ein 61-jähriger Straßenbahnfahrer bemerkte auf der Fahrt am Hauptgüterbahnhof das brennende Fahrzeug und ließ umgehend Polizei und Feuerwehr verständigen. Der 43-jährige Verkehrsmeister, der die Meldung gehört hatte, versuchte zunächst mit einem Feuerlöscher den Brand zu stoppen, endgültig gelang dies der anrückenden Feuerwehr.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes konnten an dem Fahrzeug Brandbeschleuniger feststellen, so dass es sich hier offensichtlich um Brandstiftung handelte.

Der 31-jährige Halter arbeitete in unmittelbarer Nähe und war zuvor mit dem Wagen zur Arbeit gefahren. Den Wert des Fahrzeuges bezifferte er auf ungefähr 13000 Euro.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die am Samstagabend etwas Verdächtiges am Hauptgüterbahnhof bemerkt haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

