Polizei Bochum

POL-BO: Scheibe im Ruhrpark eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 19. Juli, ist es in Bochum-Harpen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich vier dunkel gekleidete Tatverdächtige gegen 4.50 Uhr Zutritt zu einem Handygeschäft im Ruhrpark, indem sie die dortige Scheibe einschlugen.

Nachdem der Sicherheitsdienst darauf aufmerksam wurde, sprach er die Kriminellen über die Lautsprecheranlage an, woraufhin diese ohne Beute flüchteten.

Das Regionalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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