Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrerin (25) bei Unfallflucht leicht verletzt: Polizei sucht beteiligten schwarzen Audi mit zwei Insassen

Bochum (ots)

Am Donnerstagabend, 10. Juli, kam es in Bochum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer E-Scooter-Fahrerin (25). Die Frau erlitt leichte Verletzungen, der noch unbekannte Autofahrer und sein Beifahrer flüchteten. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 18 Uhr war die 25-jährige Bochumerin mit einem E-Scooter auf einem Gehweg der Wittener Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zum Steinring überquerte die Frau an einer Grünlicht anzeigenden Ampel die Fahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der vom Steinring kommend nach rechts auf die Wittener Straße abbiegen wollte. Die Bochumerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Zeugenangaben zufolge hielt das am Unfall beteiligte Fahrzeug - ein schwarzer Audi Q3 - kurz an und der Fahrer sowie dessen Beifahrer stiegen aus und schauten in Richtung der Verletzten. Anschließend stiegen sie wieder ein und fuhren davon, ohne sich um die Frau oder eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Die 25-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.

Der Fahrer des schwarzen Wagens wird beschrieben als männlich, etwas jünger als sein Beifahrer und mit Glatze.

Der Beifahrer sei ebenfalls männlich, etwa 50 Jahre alt und habe kurze braune Haare. Er habe ein pinkes Oberteil, eine kurze Jeanshose und grüne Schuhe getragen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer und den Beifahrer des beteiligten Autos sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell