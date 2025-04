Polizei Bochum

POL-BO: Unterschlagung in Herne: Wer kennt diese junge Frau?

Herne (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Unterschlagung in der Buslinie 329 in Herne. Mit richterlichem Beschluss werden Fotos einer unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht. Wer kennt die junge Frau?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/165341 Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung erledigt.

Der Vorfall hat sich am 24. Oktober 2024 gegen 9.50 Uhr in der Buslinie 329 in Herne ereignet. Dort steckte die Unbekannte widerrechtlich ein Mobiltelefon ein, das eine andere Person zuvor auf dem Sitz vergessen hatte.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell