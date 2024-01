Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Tattoostudio: Polizei nimmt drei Männer fest

Bochum-Wattenscheid (ots)

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei: Nach einem Einbruchsversuch in Bochum-Günnigfeld am frühen Montagmorgen, 8. Januar, nahmen die Beamten drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Zeugen meldeten gegen 0.35 Uhr über den Polizeinotruf 110, dass mehrere Täter versuchten, die Tür des Tattoostudios am Aschenbruch 52 zu knacken. Die kurz darauf eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte noch am Tatort drei Tatverdächtige, die in einem Auto saßen. Die drei Männer (21, 33, 51; Wohnsitz im EU-Ausland) wurden vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchug fanden die Beamten u. a. Einbruchswerkzeuge, ein Funkgerät und eine Taschenlampe. Sie stellten die Gegenstände sicher. Das Bochumer Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell