Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Bochum-Werne: Radfahrerin (45) bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstag, 10. November, ist eine 45-jährige Radfahrerin in Bochum-Werne schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 38-jähriger Bochumer mit seinem Pkw gegen 13.45 Uhr auf dem Werner Hellweg in Richtung Bochum-Laer unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Rüsingstraße beabsichtigte der Autofahrer nach links in diese abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Pedelecfahrerin (45, aus Bochum), die den Werner Hellweg in Richtung Bochum-Werne befuhr. Durch den Aufprall wurde die Bochumerin auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 45-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

In der Zeit von 14 bis 15 Uhr sperrte die Polizei den Werner Hellweg in beide Richtungen.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

