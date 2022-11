POL-BO: Alleinunfall - Wittener (27) schwer verletzt

Witten (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Brand am Samstag, 5. November, um 3.20 Uhr in Witten-Herbede. Aus bislang unbekannten Gründen brannten zwei auf einem Parkstreifen an der Wilbergstraße abgestellte Autos fast vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Witten löschte die Fahrzeuge. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Zeugenhinweise nehmen das ...

