POL-BO: Personengruppe verletzt Imbissfahrer - Polizei sucht nach Zeugen

Bochum (ots)

Am 25. Juli kam es an der Essener Straße 14 in Bochum zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 3 Uhr parkt ein 40-jähriger Imbissfahrer sein Fahrzeug vor dem Lokal. Dadurch fühlt sich eine in der Nähe stehende sechs- bis siebenköpfige Personengruppe gestört und es kommt zu einer Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf schlagen und treten die noch unbekannten Täter aus der Personengruppe auf den Bochumer ein.

Erst als dieser am Boden liegt, lassen sie von ihm ab und flüchten mit einem weißen Mercedes und einem schwarzen BMW von der Örtlichkeit. Rettungssanitäter versorgen den Verletzten ambulant.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Geschäftszeit um Zeugenhinweise unter 0234 909-5268 und außerhalb der Bürozeiten über die örtliche Polizeiwache.

