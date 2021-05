Polizei Bochum

POL-BO: Unberechtigt Geld aus Automaten genommen: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat in Herne unberechtigt Geld aus einem Automaten genommen. Mit einem richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei jetzt ein Foto und fragt: Wer kennt diesen Mann?

In unserem Fahndungsportal finden Sie ein Foto des Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herne-unterschlagung

Der Vorfall hatte sich am 10. Dezember 2020 (Donnerstag) in der Bankfiliale am Berliner Platz im Herner Stadtzentrum ereignet. Eine 49-jährige Hernerin wollte dort gegen 10.45 Uhr Bargeld abheben. Nach ihren Angaben gab der Automat jedoch zunächst kein Geld aus, weshalb sie sich entfernte. Als der nächste Kunde vor das Gerät trat, kam das Geld schließlich heraus. Er nahm es unberechtigter Weise an sich und entfernte sich.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8510 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeit) um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell