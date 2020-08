Polizei Bochum

POL-BO: 17-Jähriger stürzt mit Rad im Hinterhof

Bochum (ots)

Am frühen Freitagnachmittag, 21. August, ist es in Bochum-Langendreer zu einem Alleinunfall gekommen. Ein 17-jähriger Radfahrer stürzte in einem Hinterhof an der Hauptstraße und verletzte sich dabei schwer.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Jugendliche gegen 13.20 Uhr mit seinem Rad auf dem Hinterhof. Als er sich nach eigenen Angaben zu weit nach hinten gelehnt hatte, fiel er vom Fahrrad und stürzte zu Boden.

Mit einem Rettungswagen wurde der Bochumer in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

