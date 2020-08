Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben - Wer kennt diese Frau?

Herne (ots)

Am 12. Mai 2020 (Dienstag) kam es in dem Kreditinstitut am Bahnhofsplatz 12 in Herne zu einem EC-Kartenbetrug.

Eine noch unbekannte Frau hatte gegen 13.45 Uhr in dem Supermarkt an der Bebelstraße 4 in Herne einer gehbehinderten Seniorin (87) zunächst die Geldbörse entwendet.

Gegen 14.15 Uhr erschien die weibliche Person an dem Geldautomaten der Bank und hob mit der EC-Karte der Hernerin Bargeld ab.

Dabei wurde das Konterfei der jungen Frau fotografisch festgehalten.

Mit einem richterlichen Beschluss ist ein Foto dieser Person zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das Bochumer Fachkommissariat für Betrugsdelikte (KK 15) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4605 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

