Polizei Bochum

POL-BO: Ausgebüchster junger Stubentiger verweigert Aussage

Bochum (ots)

Ein kleiner schwarzer Kater hat sich am heutigen 20. August, gegen 4.30 Uhr, unglücklich verlaufen.

Der süße Stubentiger hockte eingeschüchtert auf einem Fenstersims in der dritten Etage an der Hedwigstraße 11 in Bochum. Sein Zuhause war dies jedoch nicht. Nachdem die Wohnungsinhaberin das Fenster geöffnet hatte, nutze der Vierbeiner die günstige Gelegenheit, sich erstmal unter einem Bett zu verstecken.

Durch gutes Zureden konnte er beruhigt werden und in die Obhut einer nahegelegenen Tierarztpraxis gebracht werden.

Auch Polizeibeamte haben den Tiger eindringlich befragt. Leider verweigert er die Aussage über seinen Wohnort.

Wer kennt den auf dem Bild abgebildeten Stubentiger? Hinweise zu diesem kleinen Ausreißer nimmt die Polizeiwache Bochum-Mitte unter der Rufnummer 0234 909-3121 entgegen.

