Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer (66) bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am 18. August, gegen 20.40 Uhr, kam es im Bereich Harpen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 54-jährige Bochumerin fuhr von der A40 in Fahrtrichtung Dortmund an der Ausfahrt zum Ruhr-Park Einkaufszentrum ab. Am Ausfahrtsende fuhr sie in den fließenden Verkehr der Straße "Am Ruhrpark" in Richtung Bochum Langendreer.

Hier kam es zu einer Kollision mit dem Roller einer 66-jährigen Herners, welcher ebenfalls in Richtung Langendreer fuhr.

Beim anschließenden Sturz wurde der Herner schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallstelle musste für circa eine Stunde gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell