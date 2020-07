Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer (25) bei Unfall verletzt - Herner Straße kurzzeitig gesperrt

Bochum (ots)

Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Recklinghausen ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 21. Juli, in Bochum verletzt worden.

Gegen 16.20 Uhr parkte eine 35-jährige Bochumerin mit ihrem Auto an der Herner Straße kurz vor der Einmündung Emscherstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr sie vom Fahrbahnrand stadtauswärts los und beabsichtigte, an der Einmündung zur Emscherstraße zu wenden, um Richtung Innenstadt weiterzufahren.

Zeitgleich wollte der 25-jährige Motorradfahrer auf der Herner Straße links in die Emscherstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin blieb unverletzt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzen die Beamten auf 11.500 Euro. Die Herner Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme bis etwa 17.15 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

