POL-BO: Radfahrerin (44) kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Am 21. Juli, gegen 15.50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Hunscheidtstraße in Bochum gerufen.

Nach bisherigem Stand fuhr eine 44-jährige Bochumerin mit ihrem Fahrrad auf der Hunscheidtstraße in Richtung Hattinger Straße.

In Höhe der Hausnummer 88 übersah die Frau einen geparkten Transporter und kollidierte mit diesem.

Dadurch wurde sie verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

