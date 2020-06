Polizei Bochum

POL-BO: Handy mitgenommen - Sachverhalt geklärt!

Herne (ots)

Wie am 22. Juni berichtet, kam es bereits am 12. November 2019 zu einem mitgenommenen Handy in einer Postfiliale in Herne.

Zwischenzeitlich konnte der Sachverhalt geklärt werden. Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung und bitten darum, dass veröffentlichte Bild der Frau nicht weiter zu nutzen.

