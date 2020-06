Polizei Bochum

POL-BO: Auf frischer Tat - Einbrecher festgenommen!

Herne (ots)

In der Nacht des 23. Juni, gegen 1.50 Uhr, erhielten Polizeibeamte der Wache Herne einen Einsatz zu einem Getränkemarkt an der Juliastraße 27. Dort sollen unbekannte Kriminelle gerade in den Markt einbrechen.

Vor Ort konnten die zeitnah eintreffenden Beamten vier Tatverdächtige (14/18/22/22) aus Herne und Essen vorläufig festnehmen.

Diese hatten bereits eine Fensterscheibe eingeschlagen.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 35 dauern an.

