POL-PPKO: Fahrraddiebe schlugen am Sonntag in Koblenz zu

Gleich mehrere Fahrraddiebstähle wurden der Koblenzer Polizei am Sonntag, 02.02.2020, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr gemeldet. Ein Mountainbike der Marke Cannondale, mit Kettenschloss gesichert, wurde vor dem Anwesen Kornpfortstraße 12, gestohlen.

Auf dem Florinsmarkt wurden gleich zwei Räder geklaut. Ein graues MTB Canyon, Commuter AL 7, welches mittels Faltschloss an einem Metalltor links neben der Kirche angeschlossen war und ein Carver Cityzen 1010RT E-Bike, welches dort an einem Pfosten angekettet war.

Wie am Montag bekannt wurde, wurde am vergangenen Wochenende aus dem Fahrradständer auf dem Plan ein Fahrrad der Marke "Serious Eight Ball" gestohlen.

Die vier Räder haben einen Gesamtwert von rund 4500.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

- Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie massive Schließsysteme achten. Hilfe bei der Suche nach einem guten Schloss bietet der Verband Schadensversicherer (VdS). Auf der Website des Verbands unter www.vds-home.de finden Interessierte in der Rubrik "Einbruch & Diebstahl" eine Übersicht über VdS-getestete und zertifizierte Zweiradschlösser. VDS geprüfte Zweiradschlösser werden in die Klassen A (Fahrräder) und B (Motorräder) eingestuft. Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Mit dem VdS-Gütesiegel versehene Schlösser wurden in den VdS-Laboratorien umfangreichen und strengen Tests unterzogen. Auch die Stiftung Warentest veröffentlicht regelmäßig Tests von Fahrradschlössern im Internet: www.test.de.

- Wichtig bei Fahrrädern und E-Scootern: Die Fahrzeuge immer anschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten. E-Scooter bieten den Vorteil, dass diese zusammengeklappt und durch den Eigentümer mitgenommen werden können. Grundsätzlich sollte von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und E-Scooter nur in Ausnahmefällen unbeaufsichtigt abgestellt werden.

Eine Broschüre zur Fahrradsicherung finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

