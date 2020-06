Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit Verletzten - Flüchtiger stellt sich kurze Zeit später bei der Polizei

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Samstag, 20. Juni, in Witten wurde eine Frau (27, aus Witten) leicht verletzt. Der Unfallgegner entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Eine 27-jährige Frau befuhr gegen 00.20 Uhr die Ardeystraße in Richtung Innenstadt Witten. In Höhe der Straße Kohlensiepen bremste sie ihr Fahrzeug vor der roten Ampel ab. Ein von hinten herannahender dunkler VW Tiguan (Städtekennung EN) fuhr der 27-Jährigen auf. Als die Frau darauf drang, die Polizei hinzuzuziehen, soll sich der Tiguan-Fahrer in sein Auto gesetzt haben und die Unfallörtlichkeit verlassen haben. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich Frau leicht. Sie wollte sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Die Beamten der Polizeiwache Witten nahmen umgehend die Ermittlungen an der Halteranschrift des flüchtigen Fahrers in Witten auf. Hier konnte lediglich eine weibliche Person angetroffen werden. Später erschien der Fahrzeughalter auf der Wache. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verkehrsunfalls mit Personenschaden und Flucht werden nun durch das Bochumer Verkehrskommissariat fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Frank Lemanis

Telefon: 0234 909-1020

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell