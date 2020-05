Polizei Bochum

POL-BO: Günnigfeld

Sperrmüll in Brand geraten - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am heutigen 27. Mai, gegen 1.35 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Schmiedestraße 10 in Bochum-Günnigfeld gerufen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war dort zunächst auf dem Gehweg gelagerter Sperrmüll in Brand geraten.

Durch die Hitzeentwicklung wurden anschließend die Hausfassade sowie zwei vor dem Gebäude geparkte Autos beschädigt.

Die Brandursache steht bislang noch nicht fest.

Die Ermittler aus dem Bochumer Brandkommissariat (KK 11) bitten unter den Rufnummern 0234 / 909-4106 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell