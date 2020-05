Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Auf einer Schafsweide in den Ruhrwiesen - Dramatische polizeiliche Geburtshilfe mit kleinem Happy End

Bochum (ots)

"Watschelnde" Entenküken im Straßenverkehr, von der Weide "ausgebüchste" Pferde oder aus der Volliere entflogene Papageien - fast schon in regelmäßigen Abständen berichten wir Polizeipressesprecher über tierische Vorfälle aus unseren Revieren.

Doch dieser Einsatz, der sich am gestrigen 26. Mai in den Ruhrwiesen in Bochum-Dahlhausen ereignet hat, ist an Dramatik kaum zu überbieten und hat leider auch nur bedingt ein gutes Ende genommen.

Was ist passiert? Gegen 9 Uhr wird eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Linden durch einen Passanten darauf angesprochen, dass es bei einer Geburt in einer Schafherde offenbar zu Komplikationen kommt.

Die Beamten, zwei Frauen und ein Mann, stellen fest, dass ein Muttertier in den Wehen liegt. Den zuständigen Schäfer erreichen die Polizisten nicht.

Über die Leitstelle im Polizeipräsidium wird umgehend ein Schäfer aus Witten informiert, der aber 20 Minuten benötigt, um zur Weide zu kommen.

Da die Zeit drängt, nehmen die Beamten per Handy Kontakt mit einem Tierarzt auf und leisten mit dessen Unterstützung Geburtshilfe.

Dabei stellt sich heraus, dass es sich um eine Zwillingsgeburt handelt, bei der ein bereits verstorbenes Lamm dem Geschwistertier den Geburtsweg versperrt.

Die Zwillingslämmer können schließlich aus dem Mutterleib geholt werden. Trotz sofort eingeleiteter Mund-zu-Nase-Beatmung sowie weiteren Maßnahmen verstirbt auch das zweite Tier.

Immerhin gelingt es der Streifenwagenbesatzung, das Muttertier zu retten. Das, so die Einschätzungen des Tierarztes und des mittlerweile eingetroffenen Schäfers, wäre ohne das große Engagement der Polizeibeamten verendet.

Und irgendwie findet die Geschichte dann doch noch ein kleines Happy-End.

So entdeckt der Schäfer auf der Weide ein junges Lamm, das augenscheinlich von seiner Mutter abgestoßen wurde. Der Mann reibt das Tier mit der Körperflüssigkeit der verstorbenen Artgenossen ein und legt es in die Nähe des noch am Boden liegenden Schafes - mit Erfolg!

Schon wenig später stellen die drei Polizisten mit einem Glücksgefühl fest, dass das Schaf das kleine Lamm als ihren eigenen Nachwuchs annimmt. Das tut den Polizisten und bestimmt auch den Lesern dieser Meldung gut!

