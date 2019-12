Polizei Bochum

POL-BO: Zusammenstoß mit Auto: Fußgängerin (67) wird schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist eine Fußgängerin (67) aus Herne am Freitagabend (13.12.) in Herne-Röhlinghausen schwer verletzt worden.

Die 67-Jährige überquerte gegen 18 Uhr zu Fuß die Edmund-Weber-Straße im Einmündungsbereich der Dahlhauser Straße. In diesem Moment näherte sich ein 35-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Dahlhauser Straße kommend. Als dieser nach links in die Edmund-Weber-Straße abbog, erfasste er die Fußgängerin, die just in diesem Moment von der dortigen Mittelinsel auf die Fahrbahn trat. Die Seniorin wurde schwer verletzt. Sie musste mittels eines Rettungswagens zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen des Unfalls, sie sich unter der Rufnummer 0234 909-5205 bei der Polizei zu melden.

